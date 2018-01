Alexis Sanchez jõudis eralennukil Manchesteri ning temast saab Unitedi kõige rikkam mängija

Londoni Arsenali jalgpalliklubi särgi Manchester Unitedi oma vastu vahetav Alexis Sanchez on praeguseks jõudnud Manchesteri, et läbida Unitedi juures arstlik kontroll.

29-aastane Tšiili koondise ründaja jõudis Manchesteri eralennukiga ning arvatavasti esitletakse teda klubi mängijana esmaspäeval. Sanchez postitas Manchesteri saabumisest video ka enda isiklikku Instagrami. Samal ajal on vastassuunas teekonna ette võtnud Armeenia koondise tähtmängija Henrikh Mkhitaryan.

Sanchez hakkab Manchesteris teenima koguni 510 000 eurot nädalas ning sellega saab temast kõige suurema palgaga Manchester Unitedi mängija. Sanchez sõlmib Unitediga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu.

Inglismaa meedias on lahti läinud juba spekulatsioonid, et Sancheze palk hakkab tekitama Manchesteris pakus verd. Nii kirjutatakse, et praegu nädalas 250 000 eurot teeniv Paul Pogba nõuab juba sarnast palka nagu Sanchez saama hakkab.