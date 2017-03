Londoni Arsenali jalgpalliklubi ründestaar Alexis Sanchez vihjas, et on pärast praeguse lepingu lõppemist huvitatud Chelseaga liitumisest.

Tšiillasel on Arsenaliga lepingut järel veel 14 kuud, kuid kardetakse, et ta ostetakse mõnda teise suurklubisse üle juba sel suvel. 28-aastane Sanchez on kaks Arsenali uut pakkumist juba tagasi lükanud ning klubi on mehele külge pookinud 50 miljoni naelase hinnasildi.

Inglise meedia teatel on Chelsea peatreener Antonio Conte nimetanud Sanchezi oma peamiseks sihtmärgiks ning kõlakatele andis hoogu juurde palluri hiljutine kommentaar Santiagos toimunud pressiüritusel.

"Ma olen Londonis õnnelik ning ma loodan, et saan oma lepingu lõpuni Arsenalis olla. Ma tahan jätkata võitjameeskonnas ning samas linnas edasi mängida. Tahan mängida tiimis, kellel on ambitsioonid," ütles ta.

Arsenali just võitjameeskonnaks pidada ei saa, sest viimane Inglise meistritiitel võideti 13 aastat tagasi. Hetkel hoitakse liigatabelis alles kuuendat kohta.