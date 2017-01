Alex Ferguson: Mourinho teeb suurepärast tööd, kuid ManU-l on olnud tohutult ebaõnne

Jose Mourinho ja Alex Ferguson AFP

Manchester Unitedi legendaarne ekstreener Sir Alex Ferguson kiitis klubi praegust juhendajat Jose Mourinhot ning ütles, et meeskond pole tiitlinõudlejate hulgas vaid seetõttu, et neil on olnud väga palju ebaõnne.