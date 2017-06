Ajaxi kapten siirdub 27 miljoni eest Premier League'i

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Everton soetas 27 miljoni euro eest Amsterdami Ajaxi poolkaitsja ja kapteni Davy Klaasseni mängijaõigused, sõlmides temaga viieaastase lepingu.

24-aastane hollandlane veetis oma riigi suurklubis 13 aastat, olles nende noorteakadeemiaga liitunud 2004. aastal. Selle aja jooksul vedas ta meeskonna kolme Hollandi meistritiitlini.

Möödunud hooajal lõi Klaassen Hollandi kõrgliigas 23 mängus 14 väravat ja andis üheksa väravasöötu. Muu hulgas aitas ta Ajaxi UEFA Euroopa liiga finaali. Mehe hinge all on 14 mängu Hollandi koondises.

"Rääkisin paar nädalat tagasi [Evertoni peatreeneri] Ronald Koemaniga Evertonist. Tahtsin siia tulla ja vaadata, kas see oleks mulle õige klubi. Ning alates siia saabumise hetkest olen ma väga õnnelik. See on suurepärane klubi. Mul tekkis pärast kõnelust peatreeneriga kohe hea tunne. Ta on aus mees. Me rääkisime klubist, sellest, kuidas ta tahab mind mängitada ning see kõik jättis positiivse mulje," vahendab Klaasseni sõnu Goal.com.