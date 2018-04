Ajastu lõpp: Arsene Wenger lahkub Arsenalist

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger andis täna teada, et käesolev hooaeg jääb talle klubi eesotsas viimaseks.

Wenger on hetkel pika puuga Premier League'i kõige pikemalt ametis olnud peatreener: temast sai Arsenali loots juba 1996. aastal. Viimastel hooaegadel on fännid aga meeskonna esitustes pettunud olnud ning pidevalt on ameti maha panemist nõutud ka Wengerilt.

Sel hooajal on Arsenal Premier League'i tabelis kuuendal kohal ning lootused tulevaks hooajaks Meistrite liigasse jõuda püsivad elus vaid Euroopa liiga kaudu, kus tiim on jõudnud poolfinaali.

68-aastane Wenger on seni Arsenalis võitnud kolm Inglismaa meistritiitlit ja seitse FA karikat.

"Olen tänulik, et mul on olnud privileeg seda klubi nii paljude mälestusväärsete aastate jooksul juhendada," sõnas Wenger. "Tegin seda kogu oma pühendumuse ja oskustega. Kõigile Arsenali armastajatele: kandke hoolt klubi väärtuste püsimise eest."