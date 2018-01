Ajalugu teinud Ragnar Klavani esimene kommentaar: oli see tõesti minu värav?

Esimese eestlasena Inglise Premier League'is võrku sahistanud Ragnar Klavan polnud pärast mängu intervjuusid jagades kindel, kas 94. minuti tabamus Burnley vastu ikka tema nimele kirja läks.

"See oli tähtis - on see tõsi, et see oli minu värav?" vahendab Klavani esimest kommentaari BBC.

"Oh, hea! See oli väravajoonel, sellepärast ma polnud kindel. Siin on alati raske, see oli massiivne esitus. See oli hullumeelne mäng," lisas ta.

Liverpool võitis Inglise liiga 22. vooru mängus võõrsil tabeli seitsmendat meeskonda Burnleyt 2:1.

Vaata väravat!

Klavani pikem kommentaar (allikas: Anfield HQ/Twitter)

"Enne karistuslööki teadsin, kuhu tahan joosta. Kui keegi teisest postist palli edasi suunab, tekib super võimalus. Tahtsin lihtsalt väravat kindlustada. Võib-olla oleks see ka ilma minuta sisse läinud, aga seal oli ka palju Burnley mängijaid ümber."

"Asi pole ainult väravas. Suurepärane tunne on täna kolm punkti kirja saada. Tõestasime täna taaskord, et meil on imeline meesond. Me ei andnud alla. Kui meenutada, et viimane mäng oli alles kaks päeva tagasi, siis kõik olid täna valmis ja tasemel."

"Meil on olnud nii palju mänge, kus me oleme taolisel moel punkte kaotanud, kuid me võitlesime lõpuni ja see on meie tasu! Fännid avaldasid taaskord massivset toetust. Tänud teile, kes te 1. jaanuaril siia tulita. Nii on hea aastat alustada."

https://twitter.com/LFC/status/947891245988409349