Ajalehe The Independeti teatel on Manchester Unitedi jalgpalliklubi ründetäht Wayne Rooney suvel naasmas oma kasvatajaklubisse Evertoni, kust ta 2004. aastal 18-aastasena lahkus.

Rooney allkirja jahivad oma lepingupaberitele paljud Premier League'i klubid, kuid Everton olevat ründajale hetkel kõige tõenäolisem sihtkoht. Ajalehe allikate sõnul "saab diil ilmselt teoks".

Levivad spekulatsioonid, et ka West Ham United võib magusa pakkumise teha, kuid The Independeti andmetel on Rooney esimene valik igal juhul oma lapsepõlveklubi.

Inglismaa koondise kapten on ManU-s Jose Mourinho soosingu kaotanud. Taolises olukorras ei kutsunud isegi inglaste uus loots Gareth Southgate teda koondisse mängudeks Saksamaa ja Leedu vastu.

Väidetavalt oli Rooneyl veebruaris laual pakkumine ka Hiina superliigast, kuid sellega oleks 31-aastane pallur kriipsu peale tõmmanud lootustele pääseda Inglise koondisse 2018. aasta MM-finaalturniiriks. Samuti tundis ta, et tal on veel Premier League'ile palju anda.

ManU oleks valmis Evertonile Rooney lausa tasuta ära andma, kuid ta peaks arvestama olulise palgakärpega. Everton suudaks talle kõige rohkem maksta 150 000 naela nädalas, mis on kaks korda vähem mehe praegusest sissetulekust. Palluri eelistused võivad muidugi veel muutuda, kui West Ham või mõni teine klubi suurematest summadest rääkima hakkab. Samuti ei saa ka hiinlaste pakkumist täiesti päevakorrast maha arvata.