Inglise kõmuleht The Sun teatab, et Manchester Unitedi ründaja Wayne Rooney siirdub järgmisel nädalal 52 miljoni naela eest Hiina, kus temast saab maailma enimteeniv jalgpallur.

Seda, et Rooney võib enne üleminekuakna sulgumist Hiina võib siirduda, tunnistas eile kaudselt ka ManU peatreener Jose Mourinho.

Küsimusele, kas Rooney on järgmise nädala lõpus veel Manchesteris, vastas portugallane: "Te peate temalt küima. Ma ei saa isegi kindel olla, et ma siin järgmine nädal olen, kuidas ma saan garanteerida, et mõni mängija siin järgmisel hooajal on? Võin garanteerida vaid seda, et kui Wayne klubist lahkub, siis pole see sellepärast, et mina seda tahaksin. Ma ei lükkaks kunagi selle klubi legendi teisele teerajale."

Väidetavalt on Rooney laual pakkumine nädalapalgaga miljon naela (1,2 miljonit eurot). Manchesteris on tal veel 18 kuud lepingut järel, kuid seni pole ManU näidanud üles erilist indu selle pikendamiseks. Palka teenib ta praegu 250 000 naela nädalas.