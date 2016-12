Ajaleht Liverpool Echo kiidab Ragnar Klavanit, kes on põhikeskkaitsja Joel Matipi vigastuse jooksul oma rolli igati eeskujulikult välja mänginud.

Kuna Matipi tervenemise kohta endiselt uudised puuduvad, võib arvata, et Klavan pääseb algrivistusse ka homseks liigamänguks Stoke City vastu kell 19.15.

"Levis tõeline hirm, et Joel Matipi hüppeliigesevigastus võib jäädavalt halvata Liverpooli tiitlijahti. Endise Schalke kaitsja osalusel polnud Liverpool sel hooajal veel ühtegi mängu kaotanud ning tema puudumist oli hiljutises hävingus Bournemouthile kindlasti tunda," kirjutab ajaleht.

"Levis arusaam, et ilma Matipi rahustava mõjuta on Reds kaitses liiga haavatav. Samal ajal, kui Matip valmistub pealtvaatajana jälgima kolmandat järjestikust mängu Stoke City vastu teisipäeval, on need mured aga leevendatud. Kahes järjestikuses mängus Middlesbrough ja Evertoni vastu on Liverpool teinud kaks nullimängu, olles kolme tunni jooksul vastastel lasknud väravaraamidesse teha vaid neli pealelööki."

"Ragnar Klavan on esile kerkinud ja hästi toime tulnud. Kõik kiidusõnad, mis ta esmaspäevase dramaatilise triumfi järel Goodison Parkil sai, on ta kuhjaga ära teeninud. Eesti koondise kapteni esimene Merseyside derbi on tähistamist väärt. Ta ohjas vastaste suurimat ohtu Romelu Lukakut suurepäraselt. Liigutus, millega ta takistas suurel mehel ulatumast Aaron Lennoni tsenderduseni esimesel poolajal, oli määrava tähtsusega."

"Teine oluline taklamine Ross Barkley vastu pärast vaheaega oli ideaalselt ajastatud. See ongi Klavan - ta märkab ohtusid ja tegeleb nendega, tehes seejuures võimalikult vähe kära. Ta tuleb toime füüsilise pingega, kunagi ei paanitse, tunneb end palliga mugavalt ja tema söödutäpsus on imeline."

"Liverpool tegi eelmisel suvel Sadio Mane, Gini Wijnadumi ja Matipi näol mõned nutikad tehingud. Klavani võib sellesse nimekirja lisada. Ta oli viimase üleminekuakna üks üllatavamaid tehinguid, kuid 4,2 miljoni naela juures on ta juba tõestanud end ülimalt soodsa ostuna," lisab Liverpool Echo.