Ajaleht: huuletubakas on Premier League'i jalgpallurite seas laialt levinud

On avalik saladus, et mokatubakas on sportlaste seas väga populaarne. Eestis on sellest räägitud peamiselt korvpallurite kontekstis. Briti väljaanne Daily Mail on ette võtnud Inglise kõrgliiga jalgpallurid.

Esmalt mainitakse ära, et mokatubaka müük on Ühendkuningriikides keelatud alates 1992. aastast, kuna see võib põhjustada vähki. Ajaleht tuvastas uurimise käigus, et üks professionaalne jalgpallur, kes igapäevaselt snusi kasutab, on käinud igemevähiga ravil.

Õigemini on mokatubaka müük 1992. aastast keelatud kogu Euroopa liidu piires. Ametlikult võib seda osta vaid Rootsist, Norrast ja Taanist, kuid ometi on seda lihtne hankida ka Inglismaal.

Probleemiga on kursis ka Premier League'i tippklubid, kellest ühel on paigas reegel, et kui mängija omandusest mokatubakat leitakse, peab ta tasuma 10 000 naelsterlingit trahviraha. Teises sama murega kimpus olevas klubis karistatakse patustajaid kahe nädala palgaga.

Peatreenerid, kes soovisid jääda anonüümseks, ütlesid Daily Mailile, et on pallureid vahele võtnud mängu ajal snusi manustamisega. Üks juhendaja tunnistas, et tema hoolealune on käinud ka igemevähiga ravil, mis ongi just see kõrvalmõju, mille pärast see preparaat Euroopas keelatud on.

On teada, et teatud annus huuletubakat mõjutab sportlaste erksust, jõudu ja vastupidavust, mistõttu on see ka Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) jälgitavate ainete nimekirjas.

Jamie Vardy on oma elulooraamatus tunnistanud, et kasutab mokatubakat. Foto: REUTERS/SCANPIX

Leicester City staarründaja Jamie Vardy tunnistas oma 2016. aasta autobiograafias, et kasutab mokatubakat ning teab, et paljud mängijad panevad selle endale ka mängude ajaks huule alla.

Seda kinnitavad ka Daily Maili pildid, kus on näha mokatubakapadjad, mida pärast mängu muu prahi seest meeskondade varumeeste pingi juures on leitud.

Ajalehega vastelnud peatreenerid väljendasid muret, et mokatubakas on eriti populaarne noorte mängijate seas. "Paljud noormängijad kasutavad seda uskumatult palju. Sa näed varumehi seda pingil tegemas. See on vastik ja murettekitav," ütles üks treeneritest.

Mitmed klubide esindajad ütlesid Daily Mailile, et kuniks tegu pole keelatud ainega, ei saa nad keelata sportlasi huuletubakat kasutamast, küll aga peetakse neile aeg-ajalt loenguid selle kahjulikkusest ja ohtudest. Inglise jalgpalliliit (FA) hoiab silma peal, millise seisukoha võtab huuletubaka suhtes WADA.