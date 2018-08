Ajakirjanikke vältinud Mourinho andis 4-minutilise pressikonverentsi

Küsimusele, kas tema suhted klubi tegevjuhi Ed Woodwardiga on jätkuvalt head, vastas Mourinho: "Jah, muidugi. Ei mingeid probleeme."

Kui portugallaselt uuriti, kas meedia oli Unitedi eelmise vooru 2:3 kaotuse järel Brightoni vastu liiga pessimistlik ning reageeris Woodwardi ja Mourinho vahelise tüli kajastamisega üle, vastas treener: "Teie olete pessimistlikud, mina mitte."

Veel uuriti Mourinholt, kuidas ta suhtub oma poolkaitsja Paul Pogba väljaütlemisse, et mängijate suhtumine jätab Unitedis kõvasti soovida. "Kui tahate Pauli sõnadele selgitust, peate temalt endalt küsima," vastas Mourinho napisõnaliselt.

Esmaspäeval peetava Manchester United - Tottenham mängu kohta teatas Mourinho, et ootab "head mängu ja võitu."

Kas Tottenhamiga mäng tuleb Unitedi jaoks halval ajal? "Ma ei tea, kuna on hea ja halb aeg. Me peame mängima nüüd. Hooaja jooksul tuleb kõigi 19 klubiga mängida läbi kahel korral. Mõistagi tuleb eelseisev kohtumine raske, sest see meeskond lõpetas mullu esinelikus," sõnas Mourinho ootamatult lühikeseks jäänud pressikonverentsil.