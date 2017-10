Agent tegi Zlatan Ibrahimovici kohta üllatava avalduse

Rootsi koondise eksjalgpalluri Zlatan Ibrahimovici agent Mino Raiola usub, et eakas ründetäht võib tippjalgpallis jätkata veel 5-6 aastat.

Oktoobri alguses 36-aastaseks saanud Ibrahimovic taastub hetkel jalavigastusest ning loodab Manchester Unitedi eest platsile naasta hiljemalt detsembri alguses.

"Ta on võimeline mängima veel minimaalselt 5-6 aastat," teatas Raiola. "Tegelikult ma ei lasegi tal varem lõpetada - tal tuleb veel minu jaoks tööd teha."

Ibrahimovic mängis viimati 20. aprillil. Kui algselt spekuleeriti, et tema vigastuspaus venib ligi aasta pikkuseks, siis nüüd usub agent, et Ibrahimovic on mänguvalmis juba 2. detsembril kohtumiseks Arsenaliga.