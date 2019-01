Aasta kõige rumalam seisukoht? Inglise vutiajakirjaniku meelest peaks Newcastle'i peatreener ise uute mängijate eest maksma

Keys võttis sõna Newcastle Unitedi ümber toimuva kohta - Premier League'is 20 meeskonna seas 18. kohal olev klubi on kogu hooaja olnud vastuolude keskmes. Lihtsustatult öeldes: omanik Mike Ashley soovib klubi maha müüa ning ei ole seetõttu nõus uute mängijate tarbeks raha kulutama; peatreener Rafael Benitez on aga avalikult Ashleyga sõjajalal ning soovib kogu hingest klubi liigasse püsima jätta ning nendega tulemusi teha. Fännid on mõistagi Beniteze poolel ning süüdistavad hädades Ashleyt.

Richard Keysi arvates võiks aga Benitez ise rahakotirauad lahti lüüa, kui talle Newcastle tõesti nii väga meeldib.

"Kui Rafa tõesti armastab Newcastle'it nii palju nagu ta ütleb - kulutagu siis enda raha. Tal on seda piisavalt. Peatreeneritöö on tiimitöö - miks peab alati vastutama Ashley? Ostku siis klubi ära, see on ju müügiks. Nad on väljalangemistsoonis ning Rafa vastutab. Tema ju valib meeskonna," kirjutas Keys.

Well said @rioferdy5 👏👏. If Rafa loves Newcastle as he says - spend some of his own money. He’s got enough. Management is about teamwork - why should it always be Ashley? Buy it. It’s still for sale. They’re in the bottom 3 & Rafa is responsible. He picks the team.