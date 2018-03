6 vägevat rekordit, mille Liverpooli välejalg Salah on sel hooajal juba püstitanud

Liverpooli ründaja Mohamed Salah lõi täna oma selle Premier League'i hooaja 29. värava, aidates koduklubi 2:1 võidule Crystal Palace'i üle. Vaatame otsa rekorditele, mida see Egiptuse välejälg oma Liverpooli debüüthooajal on juba püstitanud.

Liverpooli suurim väravakütt Premier League'i ajastul

Salah on Liverpooli võrku sahistanud kõikides sarjades tänavu juba 37 korral, mis teeb alates sellest ajast, mil Inglise kõrgliigat Premier League'iks kutsuma hakati, klubi rekordiomaniku. Täna langes Robbie Fowleri 1995/1996 hooaja tippmark 36. Kui Fowler sai oma tähisega hakkama 53 mängu jooksul, siis Salah on väravaarve nii suureks kasvatanud pelgalt 41 kohtumisega.

Suurim väravakütt Liverpooli debüüthooajal

Varem kuulus see au hispaanlasele Fernando Torresele, kes 2007/2008 murdis end debüüthooajal Liverpooli fännide südametesse 33 väravaga.

Enim väravaid vasaku jalaga

Salah' tänane värav sündis tema nõrgima ehk parema jalaga, kuid 22 tabamust on ta kõmmutanud vasakuga. Varem pole ühel Premier League'i hooajal nii resultatiivset vasakut jalga nähtud.

Resultatiivseim egiptlane Inglise kõrgliigas

Salah on Egiptuse jalgpalli ajalugu ümber kirjutamas. Inglise kõrgliigas on tegusid teinud ka teine egiptlane Mido, kes mängis 2000-ndate keskel Tottenhamis ja Middlesbroughs ja jättis endast liigasse maha 22 väravat. Enne koondisepausile minekut sai Salah'st ka esimene egiptlane, kes löönud ühes mängus kolm või rohkem väravat, kui ta sahistas Watfordiga mängus võrku neljal korral.

Premier League'i hooaja resultatiivseim aafriklane

Tänase tabamusega tõusis ta Didier Drogba kõrvale, kes hooajal 2009/2010 lõi Chelsea eest samuti 29 väravat.

Enim resultatiivseid mänge ühel hooajal

Salah on nüüd jala valgeks saanud 21 erinevas Premier League'i mängus sel hooajal, jagades selles arvestuses rekordit Cristiano Ronaldo (2007/2008) ja Robin van Persiega (2012/2013). Arvesse lähevad siinjuures vaid hooajad, kus Premier League'is on peetud 38 vooru.

Rekordid, mis ootavad veel purustamist:

Premier League'i hooaja väravarekord

Selle tähiseni jõudmisest on Salah'l puudu vaid kaks tabamust. Kui ühel hooajal on peetud 38 vooru, on 31 väravat löönud Luis Suarez (2013/2014), Cristiano Ronaldo (2007/2008) ja Alan Shearer (1995/1996). Rekord näib vägagi tõenäoline, sest Salah'l on pidada veel kuus kohtumist.

Premier League'i hooaja värava- ja väravasöötude rekord

29 tabamuse kõrval on Salah resultatiivse söödu andnud veel üheksale väravale. Kombineeritud rekordi arvestuses on tal Thierry Henry löömiseks vaja veel sepistada kuus tabamust, olgu need siis ise löödud või kaaslastele ette valmistatud. Arsenali legendi rekord pärineb 2002/2003 hooajast, kui ta lõi 24 väravat ja andis 20 väravasöötu. Et selle tähiseni jõuda, tuleb veel mööduda Alan Shearerist (31+7), Henry 2004/2005 hooaja tulemusest (25+14), Drogbast (29+10), Van Persiest (30+9) ja Suarezest (31+12).

Allikas: Sky Sports, OptaJoe