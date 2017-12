Inglise kõrgliigas saavutavad jalgpallurid kõigepealt kuulsuse ja kopsaka palganumbri. Siis tulevad naised. Ja siis tulevad kehvad otsused, mis põhjustavad skandaale.

Siin on 5 suurimat seksiskandaali Inglise kõrgliiga ajaloos, mis on meedia kihama pannud.

1. Dwight Yorke ja Mark Bosnich



Tänapäeva kuulsate ja rikaste maailmas kasutatakse seksivideosid kui üht võimalust pildile saada. Ja mida detailsem video, seda vürtsikam. Või siiski? Kahjuks on teinekord nendes klippides detaile, mida ka kõige seksimaiam uudistaja pigem ei vaataks. Nii juhtus Manchester Unitedi mängija Dwight Yorki ja Aston Villa Mark Bosnichiga.

1998. aastal paigutasid nad ühte majja piilukaamerad, et filmida ennast salaja koos nelja naisega. Juba üksi see seik oleks Briti meedias sensatsiooni tekitanud, kuid oot-oot, seal oli veel midagi! Lisaks paljudele kompromiteerivatele sekspoosidele, jäädvustas kaamerasilm ka meeste ootamatu tungi end naisteks riietada. Ja ühel hetkel näeme, kuidas Bosnichit, seelik seljas, piitsutatakse. Meedia poleks kunagi oma küüsi nendele lindistustele taha saanud, kui Yorke oleks videosalvestised hävitanud.

Selle asemel aga viskas mees nad prügikasti, kust kaval reporter nad kätte sai. Ülejäänu on juba minevik.

2. John Terry

John Terry on järjekordne huvitav karakter Inglise kõrgliigas. Teda kas vihatakse või armastatakse, kuid ükskõikseks ei jäta ta kedagi. Oma osa selles mängib ka tema Chelsea tiimikaaslase Wayne Bridge’i endine tüdruksõber Vanessa Perroncel, kellega tal oli neljakuuline afäär ajal, mil ta ise oli juba mõned aastad abielus olnud.

Terry survestas Briti Ülemkohut, et vältida antud intsidendi meediasse jõudmist, kuid kui keeld ühel hetkel maha võeti, ei andnud meedia mehele armu ja kajastas afääri pisidetailideni. Perroncel jäi siiski endale kindlaks, et petmist pole toimunud ning vähemalt kaks ajalehte vabandasid naise ees, et olid loo avaldanud. Tõsi või mitte, kuid Bridge’i ja Terry vahelt oli kui must kass läbi käinud ning tiimikaaslaste omavaheline sõprus sai siinkohal punkti.

Pärast üht Chelsea ja Manchester City mängu küsiti aga Craig Bellamy käest, mida ta kogu sellest saagast ja John Terryst arvab. Bellamy vastas, et kõik teavad, milline mängur on Terry väljaspool jalgaplliväljakut, kuid platsil on ta suurepärane mängija ja liider. Sellega oli kõik öeldud.

3. Ashley Cole



Räägitakse, et Ashley Cole oli oma ajast ees. Ammu enne, kui Anthony Weiner saatis endast provokatiivseid pilte, oli Cole selles juba oma ala meister.

Chelsea kaitses mängiv Cole oli suhtes telenäo, laulja ja modelli Cheryl Tweedyga. Paar abiellus 2006. aastal ja lahutasid neli aastat hiljem. Nende abielu oli täis süüdistusi mehe truudusetusest, mis jõudsid ka lehe veergudele. Vähemalt kaks naist tunnistasid, et on mehelt saanud siivutuid sõnumeid ja alasti pilte ning lisaks avaldasid kolm naist, et neil oli mehega sekssuhe ajal, mil Cole oli veel abielus.

4. Ryan Giggs



Manchester Unitedi legendiks nimetatud Ryan Giggs on saanud oma eduka karjääri eest jalgpallurina tosin trofeed ja auhinda. Paljude fännide jaoks oli ta jalgpallur, kellele alt üles vaadata, kellest lugu pidada. Seda kuni aastani 2011, mil hakkasid levima kuuldused mehe truudusetusest. Briti Ülemkohus keelas lugupidamisest Giggsi vastu meedial mehe nime avaldamast, kuid tema anonüümsus paljastati kogemata vaid mõned tunnid pärast vastavasisulise otsuse vastuvõtmist.

Avalikkus sai teada, et Giggsil oli aastaid kestnud salasuhe oma venna naise Natashaga. Süüdistuse kohaselt maksis Giggs kinni ka naise abordi, kui viimane kogemata rasedaks jäi. See seik jättis siiani ikoonistaatuses oleva jalgpalluri mainele väga räpase pleki.

5. Wayne Rooney



Wayne Rooney ja seksiskandaalid käivad justkui käsikäes. Aasta oli 2004, kui vahetult enne Manchester Unitediga liitumist tunnistas mees avalikult üles, et on külastanud teatud massaažisalonge. Ega mehel ei jäänud ka suurt midagi üle, sest nii mõnigi tema külaskäikudest jäi videolindile ning ka sõbrad kippusid vahepeal liiga palju infot jagama, mis vähemalt korra päädis sellega, et salongi ukse taha tekkis hordide viisi fänne, kel kõigil soov oma iidolit näha.

Peagi sai meedia haisu ninna ning välja ilmusid ka kentsakad väited nagu oleks Rooney kasutanud vanaema-vanuse prostituudi teenuseid. Inglise ründaja vabandas oma tegude eest ning üritas tolleaegset kihlatut, Coleen McLoughlinit veenda, et tegu oli mineviku sündmustega, mis ammu möödas ja unustatud.

Aastaid hiljem leidis Rooney end aga taas skandaali keskmest. Olles abielumees ja lapski juba tulemas, avaldasid kaks naist, et Rooney oli nendega grupiseksi harrastanud ja maksnud neile selle eest 1500 naela. Väideti ka, et ühe prostituudiga kohtus Rooney kahe kuu jooksul korduvalt, samas kui mehe enda naine oli samal ajal lapseootel. Lahvatanud skandaal oli mehele silmnähtavalt stressirohke, sest ka tema seni hiilgav vorm Manchester Unitedis langes märkimisväärselt.

