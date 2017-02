Londoni Chelsea poolkaitsjast Cesc Fabregasest sai täna esimene hispaanlane, kes jõudnud 300. Premier League'i mänguni. Juubelihõnguline kohtumine lõppes talle värava ja 3:1 võiduga Swansea üle.

Chelsea juhib Inglise kõrgliigas ühe mängu vähem pidanud Manchester City ees juba 11 punktiga. Tottenham jääb maha 13 silmaga.

Fabregas lõi 19. minutil Chelsea avavärava, avapoolajal teisel üleminutil viigistas Londonis seisu tema kaasmaalane Fernando Llorente. Chelsea juhtvärav sündis alles 72. minutil, mil Fabregase söödust sai jala valgeks Pedro, kes ise Cesci esimesele tabamusele eeltöö tegi. 84. minutil vormistas lõppskoori Diego Costa.

2003. aastal Arsenali särgis Premier League'i debüüdi teinud Fabregasele oli see selles liigas 102. väravasööt, mis tõstis ta ühele pulgale Chelsea legendi Frank Lampardiga. Ryan Giggs juhib kõigi aegade edetabelit 162 väravasööduga.

Mängu eel, kui Fabregase maagilisest 300. kohtumisest juttu tehti, avaldas 29-aastane poolkaitsja, et kavatseb veel sama palju juurde panna. "Olin kolm aastat eemal (Barcelonas), kuid 300 Premier League'i mängu on minu jaoks fantastiline. Loodan, et 300 on veel tulemas. Tahan lihtsalt edasi panna. Tahan mängida veel väga pikka aega. Tunnen end veel väga noorena. Vaimselt ja füüsiliselt olen kui noormängija. Usun, et mul on veel palju anda," rääkis ta.