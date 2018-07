DELFI MM-STUUDIO | "Mida horvaadid söövad, et nad niimoodi jaksavad?"

Delfi jalgpallistuudios räägiti pikemalt maailmameistrivõistluste poolfinaalidest, millest väljusid võitjana Prantsusmaa ja Horvaatia. Ekspertidest stuudiokülalisteks, nagu ikka, endised Eesti koondise mängijad Marko Kristal ja Tarmo Kink.

Mõlemad eksperdid olid seisukohal, et selgelt põnevamaks ja atraktiivsemaks poolfinaaliks oli vastasseis Horvaatia - Inglismaa. Teiselt tabelipoolelt finaali sammunud Prantsusmaa on lihtalt liiga hea, et teistel suurt võimalust tekiks. Nii jäi prantslastega hätta ka Belgia.

Mis hakkab juhtuma finaalis? Kas Horvaatia koondis teeb 20ne aasta tagust Prantsusmaad? 1998. aastal jõudsid prantslased esimest korda MMi finaali ja kohe tuldi maailmameistriks. Finaalis löödi Brasiiliat halastamatult 3:0.

Kas Horvaatial on veel jõudu midagi säärast korda saata, pärast kolme järjestikust lisaajaga mängu? "Mida nad küll söövad, et niimoodi jaksavad?" imestas Tarmo Kink lahates Horvaatia poolfinaali Inglismaaga.