DELFI MM-STUUDIO | Koos Venemaa superstaariga Spartakis kasvanud Kink: talle meeldib nugade peale minna

Seekordses Delfi jalgpallistuudios räägiti pikemalt ründavate meeskondade võimetusest murda betoonkaitset, Venemaa staarist Artjom Dzjubast, halbadest penalititest ning maailma parimatest mängijatest.

Stuudioekspert Marko Kristalit üllatas, et näiteks Hispaania tippmängijatest koosnev meeskond ei suutnud leida võtit, kuidas Venemaa kaitset lahti muukida.

Tarmo Kink arutles selle üle, kas mängijatel pole penalti löömise eel nurk välja valitud. Ilmselt on probleem pinges. Lisaks sarjas Kink pidevalt teesklevat Uruguay staari Luis Suarezt, arvates, et sellise käitumise taga on lapsepõlvetrauma.