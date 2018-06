DELFI MM-STUUDIO | Kas Venemaa jalgpallikoondist ähvardab krahh? Mida arvata videokohtunikest?

Juba homme õhtul saavad alguse kauaoodatud jalgpalli maailmameistrivõistlused ning järgneva kuu jooksul hoiab Venemaal toimuval kätt pulsil ka Delfi jalgpallistuudio.

Stuudioekspertidena aitavad kõike MMi ümber lahti mõtestada Marko Kristal ja Tarmo Kink, kel kahe peale kirjas 225 koondisemängu.

Päev enne maailmameistrivõistluste algust vaatasime otsa palju kõneainet pakkunud küsimusele, kas Venemaale tulnuks säärase turniiri korraldusõigus üldse anda või mitte. Muidugi ei saanud mööda vaadata ka asjaolust, et sel aastal kasutatakse kõikide mängude puhul videkohtunikke - on see süsteem vajalik või võtab ta jalgpallist ära teatava emotsiooni?

Enne korraldajamaa homset matši Saudi-Araabiaga arutati stuudios ka selle üle, kui kaugele venelased üldse jõuda võiksid. Kas palju kriitikat saanud koondis pidurdub juba alagrupis või suudetakse koduseinte toel play-offideni murda?

Saate lõpetuseks sai tehtud ka lõbus ennustus, kus kohalolijad ennustasid MMi parimat väravakütt ning seda kui kaugele võiksid jõuda Inglismaa ja eelmisel EMil paljude vutifännide südameid võitnud Island?

Järgmine Delfi jalgpallistuudio on eetris juba pühapäeval.

Head vaatamist!