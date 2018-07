DELFI MM-STUUDIO | Eksperdid pakuvad finaaliks kas Prantsusmaa-Horvaatia või Prantsusmaa-Inglismaa

Seekordses Delfi jalgpallistuudios räägiti pikemalt veerandfinaalmängudest, kust murdsid nelja parema hulka Prantsusmaa, Belgia, Inglismaa ja Horvaatia, ning eesootavatest poolfinaalidest. Stuudiokülalisteks olid taas Marko Kristal ja Tarmo Kink.

Kui Kink ennustas, et finaali jõuavad Prantsusmaa ja Horvaatia, siis Kristal pakkus finaalpaariks Prantsusmaa - Inglismaa, sest see mäng oleks tema sõnul huvitavam. Samas meenutas Kristal, et Inglismaa väravavahid on tavaliselt MMi jooksul ühe suure käkiga ikka hakkama saanud. Kas seekord jääb see tulemata?