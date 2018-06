MM-i PÄEVIK | Uruguay edu taustal kiputakse unustama, et MM-il on neist väiksem riik ainult Island

Kahekordne maailmameister Uuruguay on ikka kuulunud jalgpallimaailma suurte sekka. Uruguaylaste tiitlid pärinevad küll aastatest 1930. ja 1950. ning vahepeal olid neil ka raskemad ajad, kuid sel kümnendil kuulutakse selgelt suurturniiride soosikute sekka.

Kahe MM-tiitli kõrval on Uruguay jõudnud MM-idel veel kolmel juhul poolfinaalidesse. Neljanda kohaga lõpetati suurturniir veel 1954., 1970. ja 2010. aastal.

1986. ja 1990. aastal kaheksandikfinaalidesse jõudmise järel saabusid Uruguay koondisele raskemad ajad. Neljast järgmisest MM-ist mängiti ainult ühel ning sealgi piirduti alagrupiturniiriga. Alates 2010. aastast ollakse aga taas suurte tegijate seas. 2010. aasta neljandat kohta sai juba mainitud. Alagrupist edasi murti ka neli aastat tagasi Brasiilias. 16 seas ollakse selgi korral. Meeskonna staaride nimekirja vaadates on sellised saavutused igati loogilised.

Kui aga hakata vaatama MM-il osalevate riikide rahvaarve, siis on Uruguay edu aga väga üllatav. 3,44 miljoni elanikuga on Uruguay käimasoleval finaalturniiril väiksuselt teine riik. Vähem elanikke on ainult Islandil, kus püsikodanikke 334 000 jagu.