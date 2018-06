MM-i PÄEVIK | Saksamaa peatreeneri käkk, mis rikkus alates 1938. aastast kestnud uskumatu seeria

Saksamaa seekordne häving on seda üllatavam, et nad on reeglina maailmameistrivõistlustel hea tulemuse välja võidelnud ka kehva koosseisuga. Kui käimasoleva sajandi alguses oli Saksamaa jalgpall selges madalseisus ning 2000. ja 2004. aasta EM-il jäädi pidama alagruppi (2004. aastal tehti muuhulgas EM-il 0:0 viik Lätiga), siis samasse aega jäänud MM-idel oldi briljantsed. 2002. aastal jõuti keskpärase koosseisuga finaali. 2006. aasta koduse MM-i eel oldi FIFA edetabelis langetud koondise läbi aegade kõige kehvemale kohale (22. positsioonile), kuid noorte meeste ja koduseinte toel jõuti ikka poolfinaali välja.

2010. aasta MM-i eel sai vigastada koondise toonane suurim staar Michael Ballack ja kardeti, et kõik kukub lihtsalt kokku, kuid toona kerkisid esile noored mehed, kes näitasid säravat mängu ja seejärel oli Saksamaa juba igal turniiril üheks suurimaks soosikuks.

Kui uskuda Saksamaa meediat, siis on staaridest ja vanameistritest kubisevas koondises samuti erinevad leerid ja õhus tülid. Seda saab tõenäoliselt lahendada juba uus peatreener, kellelt oodatakse arvatavasti ka noorenduskuuri. Nagu öeldakse, siis võidab võistkond, kuid kaotab treener. Seekord kaotaski selgelt Joachim Löw.