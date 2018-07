MM-i PÄEVIK | Parima mängija trofeest on saamas lohutusauhind

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel kipub parima mängija auhinnast saama justkui lohutusauhind.

Pärast MM-i finaali käivad nii võitjad kui ka kaotajad vastu võtmas oma medaleid, kuid poodiumile kutsutakse ka individuaalsete auhindade saajad. Juba kuuendat suurturniiri järjest on läinud nii, et parima mängija auhind läheb võitjate tiimist mööda.

Sel korral kuulutati MM-i parimaks Horvaatia koondise keskväljamootor Luka Modric. Nii sai näha juba maailmameistrivõistlustel üsna tavapärast pilti, et finaalturniiri parim mängija võtab auhinna vastu üsnagi pettunud näoga. On ju päevselge, et kõik tulevad MM-ile suure karika pärast ning parima mängija auhind on lihtsalt lisaboonus, mille üle saab rõõmu tunda ehk kunagi hiljem.