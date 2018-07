MM-i PÄEVIK | Luka Modrici traagiline lapsepõlv annab horvaatidele finaaliks jõudu

Pommid langesid sõja käigus ka Zadaris ning Modric on hiljem meenutanud, et kogu see kogemus on teda kõvasti mõjutanud. Nii algas tema jalgpallitee tänavatel koos ümberkaudsete lastega palli taga ajades. Hiljem astus ta algkooli kõrval ka spordiakadeemiasse. Seal õppimise eest aitas tasuda ka tema onu.

Finaali eel ongi horvaadid käinud hulganisi vaatamas Modrici sünnikodu Modricis ning Zadaris asuvaid põgenikele mõeldud hotelle.

Mitmed praegused Horvaatia koondise liikmed on tunnistanud, et sõjaraskused on neid karastanud ja seetõttu ei anna nad ka väljakul kunagi alla.

Nagu kirjutas Horvaatia kirjanik Aleksandar Holiga, siis horvaadid orienteeruvad hästi kaoses ja keerulised olud sunnivad neid edasi võitlema.

“Maailmas imestatakse tihti, kuidas suudab nelja miljoni inimesega riik kasvatada nii palju häid jalgpallureid. Konkreetset vastust ei ole kunagi antud,“ sõnas ta. “Loomulikult on meil häid noortetreenereid. See on ka loogiline. Ilma ei saakski. Siiski meil puudub riiklik süsteem, mis süsteemselt arendaks ja kasvataks üle riigi noori jalgpallureid. Viimase kolmekümne aasta jooksul on ehitatud vähe uusi staadione ja treeningkeskusi.“

Läbi käimasoleva turniiri ongi Horvaatia tõestanud, et võitlejahing on nende suurim relv ja kaotusseisu jäämine neid ei heiduta.