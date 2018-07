MM-i PÄEVIK | Luis Suarez läks üllatuslikult rahumeelselt koju ehk skandaalivaba finaalturniir jätkub

VAR-i ja väravajoonetehnoloogia kasutusele võtmine on tähendanud aga seda, et kõik tabamused on saadud õiglaselt ära lugeda. Keegi ei saa seega enam päevade kaupa keerutada uudiseid nagu juhtus 2010. aasta MM-il, kui Frank Lampardi määrustepärane tabamus Saksamaa vastu jäi lugemata. Tänu tehnoloogiale on ära jäänud ka muud kohtunike apsud, mis teinekord on pakkunud päevade kaupa jututeemat.

Reedese Uruguay koondise konkurentsist langemisega sai selgeks, et ka Luis Suarez lahkub Veenmaalt rahumeelselt ja ka tema ei keeruta sel korral üles ühtegi skandaali. 2010. aastal tõrjus Suarez mäletatavasti lisaaja viimastel minutitel käega värava joonelt Ghana pealelöögi. Asamoah Gyan saatis seejärel penalti latti ning Uruguay jõudis 11 m karistuslöökidega poolfinaali. Suarez oli kodumaal kangelane ja geenius, kuid paljudes teistes kohtades aga petise võrdkuju.

Neli aastat tagasi hammustas Suarez mäletatavasti Giorgio Chiellinit ja taaskord rääkis maailm kuude kaupa uruguailasest.

Loe veel

Suareze koju sõitmise järel tundub aina enam, et seekord võibki maailm saada üsna skandaalivaba MM-i, kus räägitakse tulemustest ja VAR-ist.