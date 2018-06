MM-i PÄEVIK | Lionel Messi ei olegi imeinimene ja pinged ongi talle järele jõudmas

Pettunud Lionel Messi. Foto: FRANCISCO LEONG, AFP/Scanpix

Tänavusele jalgpalli MM-ile läks mängijatest tõenäoliselt kõige suurema võidupingega vastu Argentina äss Lionel Messi. Põhjus on lihtne – Messi ei ole koondisega võitnud ühtegi tiitlit ja on kaotanud kõik neli suurt finaali, kus ta osalenud on. Argentina avamäng näitas, et esimeses kohtumises said pinged Messist võitu.