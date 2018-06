MM-i PÄEVIK | Kuidas ülikuulsad ründestaarid Lionel Messi kõrval nii saamatud tunduvad?

Higuain ja Agüero on Venemaal tegutsenud küllaltki anonüümselt. Dybala on jäetud peamiselt pingile ja Di Maria ei ole oma paremate päevade tasemel. Võimaluse on saanud veel ka Maximiliano Meza, kuid seda suurema eduta.

Argentina probleemiks tundubki kohati olevat see, et kõik tiirleb liialt ümber Messi. Näiteks tehti treeninglaager Barcelonas, kuna seal tunneb meeskonna suurim staar end kodusemalt. Peatreener Jorge Sampaoli on pannud kõik kaardid Messile ning nii on teised vajunud veel rohkem statistide rolli.

Nii on Higuaini endiselt saatmas kuvand, et tegemist on mehega, kes ei suuda tähtsates mängudes skoorida. Selle sildi sai ta lõplikult külge neli aastat tagasi, kui ta lasi MM-finaalis Saksamaa vastu luhta suurepärase võimaluse.

Agüero oli üks mängijatest, kes nõudis peatreener Sampaoli vallandamist ja nii on ka tema sogases vees. Dybala on väidetavalt aga Messiga liialt sarnane mängija ehk seetõttu ei taha tiimi suurim staar temaga koos väljakul olla. Kõik see on loonud olukorra, kus teised ründestaarid on väljakul justkui kohitsetud. Nagu näitas Nigeeriaga peetud matši teine poolaeg, siis kriitilises olukorras hakkavad kõik paaniliselt Messit otsima, kuid nii on vastastel nende vastu tunduvalt lihtsam mängida.

Samas klubijalgpall tõestab ilmekalt, et väravaid oskavad kõik lüüa:

-Messi (FC Barcelona) lõi lõppenud klubihooajal 45 väravat.

-Agüero (Manchester City) lõi lõppenud klubihooajal 30 väravat.

-Dybala (Torino Juventus) lõi lõppenud klubihooajal 26 väravat.

-Higuain (Torino Juventus) lõi lõppenud klubihooajal 23 väravat.

-Di Maria (PSG) lõi lõppenud klubihooajal 21 väravat.

Lisaks kõigele jäeti tiimist välja Mauro Icardi, kes kõmmutas Milano Interi särgis viimase hooajaga 29 väravat.