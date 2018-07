MM-i PÄEVIK | Kõik on võimalik: Tartu-suurune linn on maailmale andnud korraga nii Luis Suareze kui ka Edinson Cavani

Uruguay suured sangarid Edinson Cavani (vasakul) ja Luis Suarez. Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Spordis räägitakse tihti, et riigi suurus on oluline ja rahvaarvust sõltub otseselt ka tulemus. Siiski on olemas ka erandeid. Kui tänavusel jalgpalli MM-finaalturniiril osales kokku 32 meeskonda, siis rahvaarvu poolest väiksuselt teine riik Uruguay (3,44 miljonit elanikku) on jõudnud juba kaheksa parema sekka.