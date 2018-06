MM-i PÄEVIK | Kas Venemaa jalgpallikoondis on tõesti läbi aegade kõige nõrgem finaalturniiride võõrustaja?

Kui Venemaa on FIFA tabeli järgi kõige nõrgem seekordsel MM-il osaleja, siis nende avamängu vastane Saudi Araabia on selles arvestuses nõrkuselt teine. Nemad on tabelis 67. positsioonil. Egiptus hoiab omakorda antud pingereas 45. ja Uruguai 14. kohta.

Seega andis vähemalt loos Venemaale mingisuguse võimaluse alagrupist edasi murda. Siinkohal on kindlasti kohe suure tähtsusega MM-i avamäng, kus minnakse vastamisi Saudi Araabiaga. Neliku soosikuks on selgelt Uruguay ja tõenäoliselt mängivad teise edasipääseja koha peale Venemaa ja Egiptus.

Seejuures tasub meenutada, et Lõuna-Aafrika Vabariigil oli kaheksa aastat tagasi küllaltki keeruline alagrupp, kus vastamisi tuli minna Prantsusmaa, Uruguay ja Mehhikoga. Lõpuks murdis võitjana grupist edasi Uruguay ja teisena pääses 16 sekka Mehhiko. Grupis kolmandaks jäänud Lõuna-Aafrika Vabariik kogus Mehhikoga võrdselt neli punkti. Parem väravate vahe viis lõpuks edasi mehhiklased.

Läbi aegade kõige nõrgem Venemaa

Kui Lõuna-Aafrika Vabariik sai kaheksa aastat tagasi pugeda vähemalt tugeva alagrupi taha, siis venelastel puudub ka see võimalus. Kui võõrustaja sel korral alagrupist edasi ei murra, siis on tegemist tõelise fiaskoga.

Vähemalt meedias usutakse, et fiasko ongi sisuliselt vormistamise küsimus. Karjääri tippaastatel (1991-1995) Manchester Unitedis mänginud Venemaa jalgpallilegend Andrei Kantšelskis usub, et praegune venelaste tiim on üldse läbi aegade kõige nõrgem.

“Praegune Venemaa koondis on kõige nõrgem, mida minu silmad on kunagi näinud,“ põrutas 49-aastane endine mängumees Briti meedia vahendusel.

Mida venelastele ette heidetakse? Esiteks on koosseis lihtsalt nõrk. Teiseks on kriitikute sõnul peatreener Stanislav Tšertšessov tekitanud oma tegutsemisega probleeme veelgi juurde. Seejuures on Venemaa viimased seitse kohtumist võiduta. Selle aja jooksul on ise löödud kuus ja endale lastud lüüa 13 väravat.

Elu minevikus

Kui Venemaa elab igapäevaselt minevikus ja meenutatakse ikka suurt võitu II maailmasõjas Saksamaa üle, siis minevikus elatakse ka jalgpallis. Põhjus on siinkohal lihtne. Sisuliselt jäävad jalgpallis kõik suured saavutused ju NSVL-i aegadesse. Nii on välja toodud, et näiteks Moskva Šeremetjevo lennujaamas võtavad külalisi vastu fotod, kus meeste rinnal ilutseb ikka kiri CCCP.

Iseseisva riigina on Venemaa mänginud kolmel MM-il ja alati on pidama jäädud alagruppi. Nii juhtus 1994., 2002. ja 2014. aastal. Pärast 1991. aastat on ainus särav moment olnud 2008. aasta EM, kus jõuti poolfinaali. Ka 1996., 2004., 2012. ja 2016. aasta EM-idel piirduti alagrupiga. 2000. aasta EM-ile ning 1998., 2006. ja 2010. aasta MM-ile ei pääsetud aga üldse.

Ka praeguste mängijate osas ei ole midagi hõisata. Puudu on üks eeldatavaid liidreid, 34-aastane Moskva Lokomotivi poolkaitsja Igor Denissov. Teda ei ole koondises, kuna ta läks omal ajal Tšertšessoviga tülli ja nimetas viimast idioodiks.

Eriti valusad on probleemid kaitseliinis. Põhirolli oleksid pidanud seal täitma Viktor Vasin ja Georgi Džikia, kuid vigastused jätsid mõlemad mehed kõrvale. Nii toodi koondisesse tagasi vahepeal juba rahvusesindusega lõpparve teinud Sergei Ignaševitš, kes saab MM-i ajal juba 39-aastaseks.