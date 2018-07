MM-i PÄEVIK | Juba pikaaegne jõudude vahekord: Euroopa 18, muu maailm ainult 6

Pärast Belgia koondise võitu Brasiilia üle sai selgeks, et sel MM-il on poolfinaalides ainult Euroopa koondised. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Jalgpalli MM-finaalturniir on jõudnud viimasesse nädalasse ning see tähendab, et konkurentsi on jäänud ainult neli meeskonda. Sarnaselt 2006. aastale on taaskord poolfinaalidesse jõudnud ainult Euroopa koondised.