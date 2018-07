MM-i PÄEVIK | Inglismaa vaade tulevikku tundub olevat nende jaoks ainuõige lahendus

Inglismaa jalgpallikoondis on suurturniiridele sõitnud ikka ühe suure soosikuna (vähemalt Inglismaa meedia ja tiimi enda arvates), kuid reeglina on nende jaoks kõik lõppenud ikka ebaõnnestumisega.

Tänavusele MM-ile mindi vastu aga hoopis teisiti. Kui reeglina on inglastel ikka ports staare, siis tänavu ei ole. Seetõttu ei olnud ka lootused tavapäraselt suured.

Inglismaa on seekord teinud panuse hoopis noortele. Tulevikule. MM-ile sõitnud 23 mehe seas on ainult neli mängijat, kes on sündinud 1980-ndatel. Neist on põhimeheks ainult Ashley Young.

Praegusest koondisest on üle 50 mängu kirja saanud ainult keskkaitsja Gary Cahill, kes on aga kindel vahetusmees.

Põhimeestest on kõige suurema koondisekogemusega 43 mängu kirja saanud Jordan Henderson. Kapteniks on aga ainult 28 koondisemängu pidanud 24-aastane Harry Kane. Tema kvaliteeti näitab aga selle aja jooksul löödud 19 väravat.

Nii ongi koondiste tasemel pigem noor peatreener Gareth Southgate kokku pannud noore, võitlushimulise ja kõike välja paneva tiimi, keda ei koorma kodumaal suured ootused.