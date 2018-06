MM-i PÄEVIK | Horvaatia oma 1998. aasta kuldse põlvkonna radadel

Vaadates Horvaatia koondise mängu sel MM-il, siis on nende puhul tõesti kõik võimalik. Kui mänguks Islandiga saatis Horvaatia väljakule suuresti vahetusmeestest koosnenud rivistuse, siis võis karta, et nad annavad oma senise hea rütmi käest, kuid midagi säärast ei juhtunud. Horvaatia suutis alistada ka Islandi ja play-off'i minnakse tõesti suurepärases hoos.

Tasub meenutada, et tänavuse aasta eel oli Horvaatia eelmisest üheksast MM-finaalturniiri kohtumisest suutnud võita ainult kaks. Nüüd on võidetud aga kolm mängu järjest.

Kui horvaatidel on võimalik väljakule saata Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandžukic, Ivan Perišic, Dejan Lovren ja Danijel Subašic, siis võib tõdeda, et tegemist on tõesti nende teise kuldse põlvkonnaga ja 1998. aasta saavutuste kordamine on täiesti reaalne.