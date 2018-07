MM-i PÄEVIK | Horvaatia lõpetas Ida-Euroopa 56 aasta pikkuse ootuse

Nüüd on aga Horvaatia kuldne põlvkond saanud sellega hakkama ja jõudnud MM-finaali. Viimati mängis Ida-Euroopa riik MM-finaalis koguni 56 aastat tagasi, kui Tšehhoslovakkia kaotas 1962. aastal 1:3 Brasiiliale. Varasemalt ongi ainsate Ida-Euroopa koondistena MM-finaalis mänginud Tšehhoslovakkia ja Ungari. Mõlemad on esikohale saanud pallida kahel korral, kuid mõlemal juhul on tulnud vastu võtta kaotus.

Pühapäevasele finaalile ette vaadates tuleb tõdeda, et Ida-Euroopa esimest MM-tiitlit on keeruline loota, kuna esikohamängus on selgeks soosikuks Prantsusmaa.

Ida-Euroopa koondis oli viimati MM-finaalis soosikuks 1954. aastal, kui Ungari imemeeskond jäi lõpuks 2:3 alla Lääne-Saksamaale.