MM-i PÄEVIK | Ekstravagantsed soengud 10, Neymar 0. Kui kohale ei ilmu, siis läheb asi karmiks

Jalgpalli MM-finaalturniiril on oma esimese etteaste teinud jalgpallimaailma kolm suurimat staari. Kõigi avamängu esituste kohta on avalikkusel oma ja väga erinev arvamus.

Nagu elu on näidanud, siis kiputakse iga mängu järel taaskord Messit ja Ronaldot omavahel võrdlema. Vajadusel visatakse sekka ka Neymar. MM-i avamäng oli kindlasti parim Ronaldol, kuid suures plaanis ei maksa see ju tegelikult midagi. Maailmameistrivõistlustel on vaja teha seitse head mängu, et võita lõpuks ihaldatud MM-tiitel.

Siiski on avalik arvamus karm ja võrdlusi tehakse ikka iga mängu järel. Mismoodi avalikkus, siis reageerinud on? Ronaldo kõmmutas avavoorus Hispaania võrku kolm palli ja portugallane on praegu justkui jumala staatuses.

Messil jäi kohtumises Islandiga penalti realiseerimata. Seega kehastab Messi praegu justkui saamatut meest, kellelt tuleks penalti löömise õigus üldse ära võtta.