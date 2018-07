MM-i PÄEVIK | Eden Hazard võib tänasega lõplikult tõusta Cristiano Ronaldo mantlipärijaks

-2014. aasta MM-i järel liitusid klubiga Toni Kroos, James Rodriguez ja Keylor Navas.

-2010. aasta MM-i järel liitusid klubiga Mesut Özil, Sami Khedira ja Angel Di Maria.

-2006. aasta MM-i järel liitusid klubiga Fabio Cannavaro ja Ruud van Nistelrooy.

-2002. aasta MM-i järel liitus klubiga Brasiilia legend Ronaldo, kes oli kaheksa väravaga finaalturniiri suurim väravakütt.

Kindlasti on Real üleminekuturul aktiivne ka sel suvel ning eelkõige otsitakse täiendusi ründeliini. Kuna Ronaldo on tiimist lahkumas ja viimasel ajal on klubis oldud rahulolematud ka Gareth Bale'i ja Karim Benzemaga, siis võivad ees oodata olulised muutused.

Ronaldo asendajana ongi praeguseks identifitseeritud Belgia äss Hazard. Arvestades, et Lionel Messi, Ronaldo ja Neymar on juba kodus, siis on Hazardil käes suurepärane võimalus kirjutada enda nimi sel finaalturniiril suurte tähtedega ajalukku.

Täna õhtul toimuv poolfinaal Prantsusmaaga võib sisuliselt olla tema peaproov pääsuks Reali. Kui kõik läheb tema jaoks plaanipäraselt, siis võib ta just selle mänguga avaldada Reali presidendile Florentino Perezele nii palju muljet, et MM-i järel lüüakse Madridis rahakotirauad valla. Hazard ise on varasemalt avaldanud, et Realis mängimine oleks tema jaoks unistuse täitumine.

Realile peaks Hazardi juures kindlasti meeldima ka temaga platsi kõrval kaasas käiv kuvand. Nimelt on Hazard reklaamiandjate ja firmade üks suuremaid tähelepanuobjekte ja belglane täidab neid kohustusi alati ilma igasuguste probleemide ja negatiivse tagasisideta. Seega läheks Realil selles vallas edaspidi lihtsamaks.