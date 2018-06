MM-i PÄEVIK | Avavooru järel on Euroopa mustad lambad Saksamaa ja Poola

Mesut Özil ei suutnud Saksamaad võidule aidata. Foto: Kirill Kudryavtsev, AFP/Scanpix

Jalgpalli MM-il on kõik meeskonnad nüüd korra väljakul käinud. Kui seni on silma jäänud Lõuna-Ameerika koondiste nadi algus, siis tuleb tõdeda, et Euroopa tiimid on alustanud igati positiivselt. Negatiivselt paistsid avaringis silma ainult kaks Euroopa võistkonda 14-st.