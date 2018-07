MM-i PÄEVIK | Asi naljast kaugel: 24 aastat pärast omavärava löönud kaitsja mõrva ähvardatakse tappa penaltil eksinud Kolumbia koondislased

Kui kogu maailm mäletab traagilist sündmust, mis leidis aset 24 aastat tagasi, siis tundub, et Kolumbias on see juba maha maetud ja keegi seda mäletada ei taha. Kuidas muidu seletada penaltiseeria järel juhtunut? Nimelt hakkas mängu järel Uribe ja Bacca suunas saabuma koheselt tapmisähvardusi. Põhiline sõnum oli, et tegemist on juba nagunii surnud meestega ning neil ei tasu üldse enam kodumaale naasta. Kõige parem plaan olevat neil üldse enesetapp teha. Kui penaltil eksinud mehi oli kaks, siis suurema ähvarduste hulga sai endale kaela Bacca, kes eksis viimasena ja lõi ka muidu kehva penalti.

Kolumbias tundub üldse surmaga ähvardamine olevat üsna tavapärane teguviis. Juba alagrupiturniiri avamängu järel sai tapmisähvardusi poolkaitsja Carlos Sanchez, kes mängis kohtumises Jaapaniga 3. minutil karistusalas käega. Nii sai Jaapan penalti ja Kolumbia jäi vähemusse. Nagu kohalikus meedias on kirjutatud, siis Kolumbias küll uuritakse sääraseid ähvardusi, kuid reaalsuses tehakse neid ikkagi edasi.

Andres Escobar 1994. aasta MM-finaalturniiril. Foto: Eric Draper, AP/Scanpix

Mis 24 aastat tagasi juhtus?

Kolumbia võitis 1994. aasta MM-i valiksarjas Argentina ees alagrupi ning suured jalgpallikorüfeed rääkisid, et tegemist on tulevase maailmameistriga. USA-s läks aga kõik valesti. Esmalt kaotati 1:3 Rumeeniale ja seejärel 1:2 USA-le. Lõpuks võideti küll 2:0 Šveitsi, kuid alagrupi viimane koht oli tõsiasi.

Tragöödia leidis aset kümme päeva pärast Kolumbia koondise välja kukkumist 1994. aasta MM-ilt, kui läbi aegade tuntuima narkoparuni Pablo Escobari kodulinnas Medellinis tapeti koondise kaitsja Pablo Escobar (tegemist ei olnud sugulastega).

Escobari peeti otseseks süüdlaseks koondise ebaedus, kuna tema omavärava tõttu kaotati 1:2 USA-le. Nii kihutas kohaliku mõjuvõimsa narkokartelli turvamees Humberto Castro Munoz ööklubi ees kuus kuuli Escobari kehasse. Põhjus olevat olnud selles, et kartelli ninamees Santiago Gallon oli mängule panustades kõvasti raha kaotanud. Munoz võttis süü omaks ja talle määrati 43 aasta pikkune vanglakaristus. 2005. aastal sai mees aga vabadusse.

Escobari matustel käis üle 120 000 inimesi. Koondise fännide seas on ta endiselt kõrges hinnas.

1990-ndatel ja enne seda oli narkakubandus ja Kolumbia jalgpall tihedalt seotud. Narkoparun Pablo Escobar investeeris suure hulga verega määritud rahast kohaliku vuti edendamisesse. Paljud 1994. aasta MM-il pallinud Kolumbia koondislased olid nii oma jalgpallihariduse saanud väljakutelt, mida oli rahastatud Pablo Escobari taskust.

Toona omasid narkoparunid Kolumbia suuri vutiklubisid ja lennutasid sealseid pallureid eralennukitel mängudele, kus nad siis ülirikaste omanike rõõmuks ringi siblisid. Kohtunike kinni maksmine ja nende tapmine ning mängijate ähvardamine oli tavapärane. Päris kaoseks läks Medellinis 1993. aastal, kui tapeti narkoparun Escobar. Kui suur boss oli kadunud, siis sai igaühest iseenda boss. See sai lõpuks saatuslikuks jalgpallur Escobarile.