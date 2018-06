MM-i PÄEVIK | Argentinat on vara maha kanda

Argentina jalgpallikoondis on alustanud käimasolevat MMi väga ebaõnnestunult, kuid neid on veel vara maha kanda.

Kuigi Argentina piirdus avamängus Islandi vastu 1:1 viigiga ja sai teises voorus Horvaatialt 0:3 kospeli, pole nende jaoks midagi kadunud. Kuna Nigeeria võitis eile Islandit, pääseb Argentina nigeerlaste alistamise korral ilmselt alagrupist edasi.

Raske on uskuda, et Island suudaks otsustavas matšis Horvaatia alistada. On täiesti kindel, et horvaatide vahetusmehed, kes saavad viimaseks alagrupimänguks võimaluse, lähevad peatreener Zlatko Dalićile näitama, et peaks ka play-offis platsile saama.

Ja pealegi jätaks ka Islandi võit Argentinale võimaluse - sel juhul tuleks eelmise MMi finalistil alistada Nigeeria suuremalt kui Island võidab Horvaatiat.

Ka ajaloost saab tuua rida näiteid, kus turniiri ebaõnnestunult alustanud meeskonnad on end lausa finaali murdnud. Nii juhtus näiteks 1990. aastal Argentinaga ja 1994. aastal Itaaliaga. Mõlemad meeskonnad alustasid toonast turniiri kaotusega - Argentina alistus Kamerunile ja Itaalia Iirimaale - ning said oma alagrupist edasi alles kolmandana.

Miks ei võiks Argentina ka seekord end finaali murda?

