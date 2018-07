MM-i PÄEVIK | Alati jalga väristaval Inglismaal tuleb hoida maailmameistrite mainet

Tabeli alumisel poolel on koha veerandfinaalis taganud juba Venemaa ja Horvaatia. Kaheksandikfinaalides jooksevad täna veel väljakule Rootsi – Šveits ning Kolumbia – Inglismaa. Nimetatud kuuest on Inglismaa ainsana võitnud MM-tiitli. Kui inglased on korra MM-finaalis pallinud, siis tabeli alumisel poolel konkurentsis olevatest tiimidest on esikoha peale mängida saanud veel ainult Rootsi, kuid seda üsnagi kauges minevikus, 1958. aastal. Toona kaotati lõpuks Brasiiliale.

Kui Inglismaa meedia näeb juba enda koondist sisuliselt MM-finaalis, siis lähiajalugu neile eriti suurt edu ei ennusta. Viimati suutis Inglismaa koondis mõne finaalturniiri play-off'i kohtumise võita 2006. aasta MM-il, kui kaheksandikfinaalis alistati 1:0 Ecuador.

Seejärel on inglased pidanud turniiri otsustavates faasides suu võitudest puhtaks pühkima:

-2006. aasta MM-i veerandfinaalis kaotas Inglismaa 0:0 lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltitega Portugalile 1:3.

-2008. aasta EM-ile Inglismaa üldse ei pääsenudki.

-2010. aasta MM-i kaheksandikfinaalis kaotas Inglismaa 1:4 Saksamaale.

-2012. aasta EM-i veerandfinaalis kaotas Inglismaa 0:0 lõppenud normaal- ja lisaaja järel Itaaliale penaltitega 2:4.

Loe veel

-2014. aasta MM-il jäi Inglismaa pidama alagruppi.

-2016. aasta EM-il kaotas Inglismaa kaheksandikfinaalis 1:2 Islandile.

Seega on Inglismaa kaotanud neli viimast suurturniiri play-off'i kohtumist.

Kui tabeli alumises pooles hoiab Inglismaa ainsana maailmameistrite rinnet, siis tabeli ülemises pooles on just maailmameistrite pidu ja võimalikest uutest tšempionitest on konkurentsis veel ainult Belgia. Belgial tuleb nüüd veerandfinaalis vastamisi minna viiekordse võitja Brasiiliaga. Veel mängivad veerandfinaalis kahekordne võitja Uruguay ja ühekordne maailmameister Prantsusmaa.

Arvestades Inglismaa tavapärast käpardlikkust, siis tuleb maailmameistrite au tõenäoliselt kaitsta tabeli ülemise poole meeskondadel.

Viimati sai jalgpall uue maailmameistri 2010. aastal, kui troonile tõusis Hispaania. Toona oli juba finaali eel selge, et maailm saab kaheksanda jalgpallitšempioni, kuna hispaanlaste vastaseks oli Holland, kes on esikohamängu kaotanud koguni kolmel korral.

Enne seda oli viimaseks uueks maailmameistriks Prantsusmaa 1998. aastal. Enne seda aga Argentina 1978. aastal.