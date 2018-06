MM-i PÄEVIK | Aafrika ja Aasia ajavad oma jonni, kuid tulemusi teevad ikka tuntud tegijad

Senegal oli sel MM-il parim Aafrika koondis, kuid alagrupist ei saanud ka nemad edasi. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Jalgpalli MM-finaalturniiri osalejate arv on ajaloos kasvanud ja kasvab ka tulevikus. Kasvu üheks peamiseks põhjuseks on olnud Aasia ja Aafrika riikide soov saada MM-ile rohkem kohti. Aasia ja Aafrika koondiste arv finaalturniiridel ongi ajapikku kasvanud, kuid käimasolev MM tõestab taaskord, et mängutasemelt nad nii palju kohti ei vääriks.