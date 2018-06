Unustame skandaalid, naudime jalgpalli

Kui jalgpalli MMi toimumispaik valitaks vahetult enne turniiri, poleks Venemaal praegu võimalustki. Kuid valik tehti juba ammu. 14. juunil algava ning 15. juulil finaalmänguga kulmineeruva MMi korraldusõigus anti Venemaale 2010. aastal. See oli aeg, kui Venemaa polnud spordis ja maailmas tervikuna veel musta lamba rollis.

Nüüd on aga maailma ühte suurimat spordipidu varjutamas Venemaa ja tema presidendi Vladimir Putiniga seotud poliitilised tõmbetuuled.

Mida negatiivsemaks muutus Venemaa kuvand maailma poliitikas, seda suuremaks kasvas kahtlus, et venelastel õnnestus turniir endale saada tänu kopsakale altkäemaksule. Venemaa jaoks on jalgpalli MM väga oluline. Venelased armastavad jalgpalli, kuid mõneti on tegemist ikkagi president Putini maineprojektiga.

MM-turniiri kohtumisi peetakse üheteistkümnes Venemaa linnas

Geograafia on lai — Moskva ja Peterburi kõrval jõuavad mängud näiteks ka Saranskisse, Rostovisse ja Jekaterinburgi. Kasutust leiab ka Sotši taliolümpia ava- ja lõputseremoonia toimumispaigaks olnud staadion.

Venemaale omaselt on MMi korraldamist saatnud skandaalid ja korruptsiooni süüdistused. Detsembri viimastel päevadel astus korralduskomitee juhi kohalt tagasi Venemaa asepeaminister Vitiali Mutko. Mõned päevad enne seda, loobus ta ka Venemaa jalgpalliliidu juhi kohast. Mutkole sai saatuslikuks arvatav seotus Venemaa dopingusüsteemiga Sotši taliolümpial.

Staadioni ehitus algas probleemidega

Kõige suuremad probleemid olid Peterburi staadioni ehitusel. Seda alustati juba kümmekond aastat tagasi. Esialgu ehitust rahastanud Gazprom astus kiiresti kõrvale, MMil lähenedes haarasid ohjad Peterburi linnajuhid ning väidetavalt Põhja-Korea orjatööliste abiga, suudeti see valmis ehitada. Mullu suvel peeti seal juba MMi peaprooviks olnud maailmajagude karikaturniiri kohtumisi. Väidetavalt kulus 70 000 pealtvaatajaga staadioni ehituseks üle miljardi euro.

Naudime spordipidu!

Jättes kõrvale kõik poliitilised võnked — sport ja poliitika ei tohiks kunagi seguneda — pole vaja kahelda, et juunis ja juulis saab kogu maailm kaasa elada haaravale spordipeole. Venemaa oskab ja suudab korraldada tippvõistlusi suurepärasel tasemel. Maksku see neile mida iganes.

Kuu aja jooksul tasub keskenduda ainult jalgpallile. Nautida maailma parimate pallivõlurite suurepäraseid sooritusi ning laulda ülistuslaulu neile, kes tõstavad 15. juulil Moskvas Lužniki staadionil oma pea kohale meistrikarika.

