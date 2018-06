Seitse staari, kes hakkavad MM-il mänge otsustama

Nelja aasta tähtsaim vutiturniir võib otsustada tänavuse Ballon d’Ori ehk parima jalgpalluri tiitli saatuse.

Eeldatavasti valitakse 2018. aasta parim mängija kolme esimese nime seast, kuid kandidaatide hulka võivad tõusta ka kõik teised, kes algaval MM-il erakordse esitusega silma paistavad.

Cristiano Ronaldo

Valitsev Euroopa meister, viiekordne Ballon d’Ori võitja, neljakordne Meistrite liiga tšempion, UEFA sarjade suurim väravakütt (147)… Kõikide tiilite nimetamisega saaks leheruum otsa. Igavesed vaidlused ja võrdlused Ronaldo ja Messi teemadel lõppeks hoobilt, kui üks neist ka lõpuks maailmameistriks tuleks. Seni on viimane sellele lähemal olnud, kuid vale oleks väita, et Ronaldol tänavu üldse šanssi pole.

Foto: AFP/Scanpix. Cristiano Ronaldo — maailma parim jalgpallur, kel MM-tiitlit pole

Lionel Messi

31-aastase Argentina jalgpalligeeniuse jaoks on see ilmselt viimane MM. Ta juba teatas koondisekarjääri lõpetamisest pärast 2016. aasta Copa America juubeliturniiri, kuid mõtles mõne kuu pärast ümber, sest temata poleks Argentina lihtsalt MM-ile jõudnud. Messist võõrutamine saab sellele koondisele olema põrgulikult raske protsess, kuid samas ka väljakutse tõestada, et tegu pole ainult ühe mehe meeskonnaga. Täna veel on. Ning lausa nii selgelt, et kuuldavasti ei pääse ükski argentiinlane MM-i koondisse ilma Messi nõusolekuta.

Foto: AFP/Scanpix. Lionel Messile on see ilmselt viimane MM

Mohamed Salah

Pelgalt ühe hooaja põhjal võiks Livervpoolis debüüthooajaga imesid teinud egiptlasele Ballon d’Ori juba praegu pihku suruda. Tema talent pole küll veel nii kaua säranud kui kahe eelmise oma, kuid vaieldamatult on tegu selle aasta kõige kardetuima tipuründajaga. Egiptuse jaoks on ta ebajumal. Presidendivalimistel panid lausa miljonid inimesed sobiva kandidaadi puudumisel sedelile Ragnar Klavani klubikaaslase nime.

Kevin De Bruyne

Manchester City peatreeneri Pep Guardiola arvates pidanuks tema belglasest keskväljamees Salah asemel karika saama. Teise auhinna arvestuses, mille andsid välja Inglise vutiajakirjanikud, kaotas ta egiptlasele vaid 20 häälega, mis on selle tiitli napim kaotus alates 1969. aastast. Kui Salah töö on Liverpoolis väravaid lüüa, siis De Bruyne’i väljakunägemise ja tehnikata oleksid Inglise meisterklubis ilmselt pooled kollid löömata jäänud ning hooaja lõpplahendus hoopis teistsugune.

Luis Suarez

Uruguay ründetuusal on mõned halvad kombed, kuid tema teenetest koondise ees ei saa mööda vaadata. 30-aastane Suarez on 94 mänguga löönud 47 väravat, neist viimasel kahel MM-il viis. Sarnaselt kahele esimesele mehele on ta Euroopa klubijalgpallis võitnud kõik, mis võita annab ning tulnud koondisega ka Copa America võitjaks, kuid puudu on MM-i trofee, millele ta oli kõige lähemal 2010. aastal poolfinaali jõudes. Kuna ta veerandfinaalis Ghana vastu väravavahiks kehastus, pidi ta kibedat 2 : 3 kaotust Hollandile tribüünilt vaatama.

Neymar

222 miljonit eurot väärt maailma kalleim mängija kõnnib juba ammu ilma karkudeta, mida ta pärast 26. veebruari jalaluumurdu kasutas ning saab kahtlemata parimat taastusravi, mis maamuna peal saada on. Enda sõnul läks ta Barcelonast Pariisi Saint-Germaini selleks, et võita Ballon d’Or, kuid kriitikute arvates mängis ta sellega oma võimalused just maha. Et hellitada kasvõi lootust korrata 2015. aasta saavutust ehk parima mängija valimisel kolmas koht saada, vajab ta MM-ilt ideaalset sooritust ning ka terve püsima, mis tal eelmisel korral Brasiilia jaoks krahhiga lõppenud kodusel turniiril ei õnnestunud.

Foto: AFP/Scanpix. Neymari tervis on Brasiilia jalgpallis teema number üks

Toni Kroos

Valitseva maailmameistri ridades viimastel aastatel just kõige silmapaistvamaid esitusi teinud mees. Neli aastat tagasi oli ta man of the match 7 : 1 võiduga lõppenud poolfnaalis Brasiilia vastu, lüües seal kaks väravat. Pärast samal suvel Realiga liitumist on ta võitnud kaks Meistrite liiga karikat ja ühe Hispaania meistritiitli ning ka Saksamaa koondises oma keskväljaliidri rolli ainult kinnistanud.

Jalgpalli MM-ile saad panustada Coolbeti lehel.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!