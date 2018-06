Kas näeme Venemaal täiesti uut tšempioni?

Jalgpalli maailmameistriks on seni tulnud vaid kaheksa riiki — Uruguay, Itaalia, (Lääne-)Saksamaa, Brasiilia, Inglismaa, Argentina, Prantsusmaa ja Hispaania.

Ainsa varasema meistrina pole Venemaal esindatud neljakordne tšempion Itaalia, kes jäi valikturniiril otsustavas play-off ringis alla Rootsile ning jääb seega MM-finaalturniirilt eemale esimest korda viimase 60 aasta jooksul.

Hoolimata Itaalia põrumisest on põld võimalike täiesti uute meistrite osas kokku kuivanud: viimased 20 aastat on sellesse väärikasse seltskonda toonud nii Prantsusmaa kui ka Hispaania, ent üheksandat meistririiki me suure tõenäosusega Venemaal ei näe.

Enne turniiri hinnatakse võimalikest uutest tšempionidest kõige paremini Belgia võimalusi, valitseva Euroopa meistri Portugali, Kolumbia või kellegi teise triumf liigituks aga juba ilmselt kõigi aegade suurimaks üllatustiitliks. Valikturniiril põrus ka Holland, kes on tavapäraselt võimalike uute meistrite nimekirjas kõrgel kohal — on hollandlased ju koguni viiel korral jõudnud nelja parema sekka ning kolmel korral finaali, ent mitte kunagi Kuldset Jumalannat ise postamendilt kergitada saanud.

Tiitlite arvult on esikohal viiekordne maailmameister Brasiilia, keda jahivad selles arvestuses Saksamaa ja Itaalia (neli tiitlit). Argentina ja Uruguay on mõlemad meistriks tulnud kahel korral, Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaania saavad särgil uhkeldada ühe kuldse tärniga.

Varasemad maailmameistrid:

1930: Uruguay

1934: Itaalia

1938: Itaalia

1950: Uruguay

1954: Lääne-Saksamaa

1958: Brasiilia

1962: Brasiilia

1966: Inglismaa

1970: Brasiilia

1974: Lääne-Saksamaa

1978: Argentina

1982: Itaalia

1986: Argentina

1990: Lääne-Saksamaa

1994: Brasiilia

1998: Prantsusmaa

2002: Brasiilia

2006: Itaalia

2010: Hispaania

2014: Saksamaa

