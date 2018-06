Coolbet — 2018. aasta parim kihlveokontor

Mainekas Norra panustamisajakiri TIPS korraldas iga-aastase põhjaliku kihlveokontorite hindamise ja 24 ettevõtte seast valiti võitjaks Eesti ettevõte Coolbet, kes teenis kõrgeima hinnangu pea kõigis kategooriates.

TIPS on üks maailma vanemaid panustamisajakirju (asutatud 1947) ning nende hinnangud on alati väga põhjalikud. Kuigi vaatluse alla on võetud peaasjalikult rahvusvaheliselt tegutsevad populaarsed kihlveokontorid, võime selleaastases edetabelis kohata ka mitut Eestis tegutsevat saiti — nii on näiteks Unibet teine ja Betsafe neljas.

2018. aasta 5 paremat kihlveokontorit ajakirja TIPS andmetel:

1. Coolbet — 74 punkti

2. Unibet — 68 punkti

3. Nordicbet — 68 punkti

4. Betsafe — 67 punkti

5. Betsson — 67 punkti

TIPS hindas kõiki ettevõtteid kuues kategoorias ja jõudis järeldusele, et Coolbet peaks olema parim valik spordiennustuse sõpradele. „Me analüüsisime kõiki ettevõtteid pikalt ja põhjalikult. Coolbeti kasutajasõbralik veebileht ja märgatavalt suuremad koefitsiendid on teenitud võidu peamised põhjused,” sõnas TIPSi peatoimetaja Kim Marki.

Coolbeti hinded:

1. Veebilehe kasutusmugavus (10/10)

2. Deposiidid ja väljamaksed (10/10)

3. Koefitsientide ja mängude valik (18/20)

4. Tagasimakse protsent (18/20)

5. Klienditeenindus (9/10)

6. Vastutustundlik mängimine (9/10)

“Meil on hea meel, et oleme saavutanud sellise suurepärase tulemuse. Usume, et oleme selle positsiooni välja teeninud, sest oleme näinud meeletult vaeva, et näha ennast läbi kliendi silmade, ning andnud endast parima, et pakkuda klientidele just seda, mida nad tahavad,” kirjutas Coolbeti asutaja Jan Svendsen oma blogis.

“Coolbet on viimase 10–12 aasta jooksul esimene kihlveokontor, kes on pannud peamise rõhu just spordiennustusele. Viimaste aastate normiks on olnud kasiinolehtede loomine, millel suur rõhk on

turundusel ning klientide ostmisel läbi partnerlehtede. Meie tahame, et meie toode räägiks enda eest ning meelitaks kasutajaid tänu headele koefitsientidele, tarkvarale ja personaalsele teenindusele,” lisas Svendsen.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!