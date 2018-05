Zidane: Ronaldo peab jääma, Bale`iga on olukord keerulisem

Madridi Reali jalgpalliklubi peatreener Zinedine Zidane teatas Cristiano Ronaldo lahkumiskommentaari peale, et portugallane peab igal juhul meeskonda edasi jääma.

33-aastane Ronaldo ütles pärast Meistrite liiga finaali 3:1 võitu Liverpooli üle ootamatult, et ta on klubist lahkumas.

"Oli tõeliselt ilus Reali eest mängida. Räägin rohkem mõne päeva pärast," sõnas portugallane, keeldudes edasistest kommentaaridest.

Kui Zidane`ilt sellele avaldusele kommentaari küsiti, vastas ta: "Cristiano Ronaldo peab jääma Madridi Reali. Cristiano Ronaldo jääb Reali, kuid eks me vaatame, mis saab. Ta on Reali mängija ja ma ei suuda seda sõnadesse panna, mida kõike ta on oma karjääri jooksul Reali heaks teinud."

Klubist lahkumisele viitas eilse finaali järel ka Gareth Bale, kes lõi Liverpoolile kaks väravat. Zidane`i sõnul on mõistetav, et waleslane mõtleb vähese mänguaja tõttu klubivahetusele.

"Tema (Bale) olukord on keerulisem. Igal mängijal on omad huvid ja tulevik, millele tuleb mõelda. Täna otsustas ta väljakul mängu saatuse ja see on mõistetav, et ta soovib rohkem mänguaega," lausus Zidane.