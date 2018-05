Zidane Meistrite liiga finaali eel: olen omadega p****s, sest mul on valida 24 mängija vahel

Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane tunnistas, et tal on järgnevatel päevadel kuhjaga peamurdmist, sest tal on 26. mail toimuvaks Meistrite liiga finaaliks valida 24 täiesti terve mängija vahel.

"Mul on 24 mängijat saadaval ning ma olen p****s. Vabandust, aga ma ei leia paremat sõna, sest osad mängijad tuleb viimaseks kaheks mänguks Madridi jätta. See on mu töö raskeim osa," ütles Zidane.

Tagasi mänguvormis peaks olema ka Cristiano Ronaldo, kes jäi El Clasicolt saadud vigastuse tõttu eemale viimasest kahest liigamängust, kuid tegi reedese treeningu teistega täies mahus kaasa. "Hetkel on ta 120 protsenti terve," kinnitas ka Zidane.

Viimases Hispaania liiga mängus sõidab Real täna külla Villarealile. Zidane'i sõnul oleks vale arvata, nagu võtaks Real seda Meistrite finaali eel treeningmänguna.

"Need on kaks täiesti erinevat mängu. Villareal mängib kaitsest lähtuvalt, mitte nagu Liverpool. On tähtis, et me teeksime finaali eel hea mängu. Siis on meil veel nädal aega, et detailide kallal tööd teha. Need on kaks väga erinevat meeskonda," sõnas prantslane.