FC Liverpooli jalgpalliklubi tagas kolmapäeva õhtul endale koha Meistrite liiga finaalis. 26. mail minnakse Kiievis vastamisi Madridi Realiga.

Liverpooli klubi on varasemalt Meistrite liiga võitnud viiel korral ja seni on finaalis mängitud seitsmel juhul. Seega on eesootav finaal nende jaoks kaheksas.

Euroopa suurklubidest on finaalis rohkem mänginud ainult Madridi Real (16 korda), AC Milan (11), Müncheni Bayern (10) ja Torino Juventus (9). Liverpool on nüüdsest viigis FC Barcelonaga.