VÕIMAS | Liverpool klohmis halastamatult Portot, Cristiano Ronaldo päästis Madridi Reali

Jalgpalli UEFA Meistrite liigas peeti kaks kaheksandikfinaali, kus FC Porto võõrustas Ragnar Klavani koduklubi Liverpool FC-d ja Madridi Real võttis põnevuspaaris vastu Pariisi Saint-Germaini.

Liverpool alustas Porto vastu domineerimist umbes 20. minutist ja võitis lõpuks üllatava skooriga 5:0! Kübaratrikiga sai hakkama Sadio Mane, kes oli täpne 25., 53. ja 85. minutil. Värava said kirja ka Mo Salah ja Roberto Firmino.

Madridi Real jäi PSG vastu kaotusseisu, kuid Cristiano Ronaldo kaks tabamust (esimene penaltist) andsid eneseusu tagasi. 86. minutil vormistas lõppseisu 3:1 Marcelo. Ronaldo on Reali särgis löönud Meistrite liigas nüüd kosmilised 101 väravat.

Eelinfo:

Liverpooli viimane Meistrite liiga play-off jääb koguni üheksa aasta taha. Siis jõudis klubi veerandfinaali, kus alistuti Chelsea`le. Pärast seda piirduti kahel aastal alagrupiturniiriga ning kuuel hooajal ei jõutud üldse Euroopa tugevaimasse sarja.

Klavan on küll tervenenud, aga koosseisu täna siiski ei kuulu. Ei pääse isegi pingile.

Ilmselt usaldab peatreener Jürgen Klopp taas väravasuule Loris Kariuse, kes on viimastes mängudes suurepärast mänguvormi näidanud. Keskväljal on Liverpoolil puudu distsiplinaarkaristust kandev Emre Can, kelle koha võtab ilmselt kapten Jordan Henderson.

Klopp sõnas pressikonverentsil: "Austan Portot väga - nad on hea segu jalgpallist ja võitlusest. Mulle meeldib see. Kuid ka meil pole halb meeskond ning me üritame seda näidata. Tean, et see on tasavägine paar."

Neljast senisest omavahelisest euromängust on kaks lõppenud viigiliselt ja kaks Liverpooli võiduga.

Mõlemad kaheksandikfinaali avamängud algavad Eesti aja järgi kell 21.45.