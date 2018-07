VIDEOD JA FOTOD | Nõmme Kalju alistas korduskohtumises Islandi klubi, kuid pudenes Euroopa Liigas konkurentsist

Eelmised kaks hooaega nii hästi aga ei läinud ning lõppesid avaringis välja kukkumisega, vastasteks šotlaste Celtic ja iirlaste Shamrock Rovers.

Stjarnani klubi on viimastel aastatel silma paistnud ka mõneti mänguväliste asjadega: mõned aastad tagasi levisid sotsiaalmeedias nende meeskonna erinevad andekad väravatähistused:

Kõige suurema jälje on Stjarnan Islandi, Euroopa ja kogu maailma jalgpallile jätnud aga kuulsa "viikingiplaksu" abil: 2014. aastal Motherwelliga kohtudes nägid nende fännid, kuidas šotlased tribüünidel just sellesama "huh"-plaksutusega omasid ergutasid. See jättis islandlastele sedavõrd sügava mulje, et seda hakati ka ise kodus järgi tegema - ning peagi kandus see komme üle ka Islandi koondise mängudele, kust see juba üleeuroopaliseks fenomeniks sai.

Loe veel

Kas mitmel varasemal aastal Eesti klubide eurohooaja päästnud Kalju suudab koduseinte toel Islandi jõu alistada, selgub juba täna õhtul kell 19:00. Delfi TV otseülekanne alustab viis minutit varem, kohtumist kommenteerib Rasmus Raidla.