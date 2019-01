VIDEO | Toorutsev vastasmängija sai Neymarile saatuslikuks: brasiillane ei saa Manchester Unitedi vastu platsile tulla

Neymarile sai ilmselt saatuslikuks Strasbourgi mängija Moataz Zemzemi, kes teda mängu ajal töötles - ühel korral hakkis Zemzemi Neymari koguni kolm korda järjest, enne kui kohtunik mängu kinni pidas. Neymar vastas sellele Zemzemi efektse lollitamise ja pealelöögiga, kuid peagi tuli tal pisarates väljaku kõrvale lonkida.

Nüüd on selgunud, et Neymar on taas vigastanud viiendat pöialuud - sama luu tõttu käis ta eelmise aasta kevadel ka operatsioonil. Paranemisaeg pole veel selge, kuid sisuliselt kindel on juba see, et ta peab 12. veebruaril eemale jääma PSG Meistrite liiga play-off kohtumisest võõrsil Manchester Unitediga. Kordusmäng peetakse alles 6. märtsil, seega on võimalus, et teiseks mänguks on brasiillane terve.